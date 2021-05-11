Телеведуча вміє дивувати. Однак поїздка в Туреччину навіть для неї стала несподіванкою. Такий подарунок вона отримала від коханого на день народження. У відпустці Лілія показує шанувальницям варіанти стильних літніх образів, які зовсім скоро будуть актуальні в Україні.
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Літній образ Лілії Ребрик
Для прогулянки територією розкішного готелю, в якому зупинилася зіркова сім'я, Ребрик обрала яскраву довгу сукню. Вбрання жовтого кольору мало красиві бретелі, спокусливе декольте, яке підкреслило пишний бюст, та зав'язувалося на талії. Також у сукні був глибокий виріз на нозі, що додало аутфіту жіночності та звабливості.
Волосся красуня-білявка акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж. Довершила ауфіт для променаду довгими сережками, годинником і браслетом.
Лілія Ребрик у жовтій сукні в Туреччині / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Лілія Ребрик у жовтій сукні в Туреччині / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Лілія Ребрик у жовтій сукні в Туреччині / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
У дописі Лілія розповіла, як опинилася в Туреччині. Знаменитість зазначила, що коханий зробив їй сюрприз і про поїздку повідомив за день до вильоту. Спонтанні поїздки пара обожнює, тому це стало приємною несподіванкою.
Також Ребрик зізналася, що наважилися летіти закордон під час пандемії коронавірусу, бо нещодавно перехворіли й ще мають антитіла. Та й після хвороби організм потребував відновлення і море цьому допоможе.
Для відпочинку чоловік Лілії забронював номер у готелі, який розташований у надзвичайно красивій території з величезною кількістю рослин.
"Море тут лагідне, шумить, тішить і заспокоює. Я обожнюю поєднання моря, зелені й небесної блакиті. Ідеальне місце, щоб поміркувати, насолодитися життям і перезавантажитися! Не вагайтеся, чи їхати! Живемо один раз! Не позбавляйте себе щасливих миттєвостей. Але обов'язково будьте обережними. Бережіть себе!", – наголосила в публікації Лілія Ребрик.