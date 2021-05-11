Телеведуча вміє дивувати. Однак поїздка в Туреччину навіть для неї стала несподіванкою. Такий подарунок вона отримала від коханого на день народження. У відпустці Лілія показує шанувальницям варіанти стильних літніх образів, які зовсім скоро будуть актуальні в Україні.

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Літній образ Лілії Ребрик

Для прогулянки територією розкішного готелю, в якому зупинилася зіркова сім'я, Ребрик обрала яскраву довгу сукню. Вбрання жовтого кольору мало красиві бретелі, спокусливе декольте, яке підкреслило пишний бюст, та зав'язувалося на талії. Також у сукні був глибокий виріз на нозі, що додало аутфіту жіночності та звабливості.

Волосся красуня-білявка акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж. Довершила ауфіт для променаду довгими сережками, годинником і браслетом.



Лілія Ребрик у жовтій сукні в Туреччині / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик у жовтій сукні в Туреччині / Фото з інстаграму Лілії Ребрик