Лілія Ребрик продовжує тішити шанувальників новими фото. Вона часто ділиться емоційними моментами з особистого та творчого життя. Зокрема, полюбляє фотографуватися на подвір'ї власного заміського будинку.

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Ранковий look Лілії Ребрик

Телеведуча позувала на подвір'ї, сидячи на гамаку. Вона постала перед камерою у яскравому костюмі малинового кольору, що складався з сорочки та штанів. Волосся красуня-білявка акуратно вклала, а на обличчя не наносила косметику, відпочивала від щоденних макіяжів.

У руці Ребрик тримала чашку ароматної кави, мило усміхалася та насолоджувалася сонячним днем. Також на світлині бачимо домашнього улюбленця знаменитості – песика породи бішон-фрізе.



Ранковий look Лілії Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях підписники Лілії, як завжди, залишають на її адресу багато приємних слів та бажають їй гарних вихідних.