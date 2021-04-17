Лилия Ребрик продолжает радовать поклонников новыми фото. Она часто делится эмоциональными моментами из личной и творческой жизни. В частности, любит фотографироваться во дворе собственного загородного дома.

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Утренний look Лилии Ребрик

Телеведущая позировала во дворе, сидя на гамаке. Она предстала перед камерой в ярком костюме малинового цвета, состоящий из рубашки и брюк. Волосы красавица-блондинка аккуратно уложила, а на лицо не наносила косметику, отдыхала от ежедневных макияжей.

В руке Ребрик держала чашку ароматного кофе, мило улыбалась и наслаждалась солнечным днем. Также на фотографии видим домашнего любимца знаменитости – песика породы бишон-фризе.



Утренний look Лилии Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В комментариях подписчики Лилии, как всегда, оставляют в ее адрес много приятных слов и желают ей хороших выходных.