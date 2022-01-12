Успішна українська акторка Лілія Ребрик активно веде блог в інстаграмі, де часто спілкується з підписниками. Днями вона опублікувала нове фото й показала вдалий образ на роботу.

До слова У світло-рожевій шубі: дружина Володимира Остапчука на курорті у Франції

Образ Лілії Ребрик

Знаменитість позувала перед об'єктивом у студії, адже вже повернулась до робочих буднів та зйомок. Вона постала у бежевому топі з декольте та стильному костюмі кольору електрик. Комплект складався зі штанів прямого крою та елегантного жакета.

Лілія Ребрик доповнила образ великими сережками-кільцями та каблучками. Біляве волосся вона розпустила та вклала легкими хвильками.

Трендовий look Лілії Ребрик вдало завершив макіяж. Акторка підкреслила очі молочними та коричневими тінями, а рожевою помадою нафарбувала губи.

Вриваємось у робочий режим, у звично шалений темп життя, повертаємось до наших робот і турбот! Повстаємо з цього святкового попелу! Сил всім та наснаги витримати перший тиждень після свят,

– побажала зірка фанам.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальники активно коментують кожне фото акторки. Вони поділилися враженнями від нового образу у коментарях: