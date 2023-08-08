Лілія Ребрик здивувала фото з природним кольором волосся: як виглядала акторка у 19 років

8 серпня 2023, 16:38
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Лілія Ребрик

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик опублікувала своє архівне фото. Вона показала, як насправді виглядає її природний колір волосся.

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Вона відповіла на запитання фанів.

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Як виглядала Лілія Ребрик в юності

Користувачі мережі поцікавилися, який натуральний колір волосся в акторки-білявки. У відповідь вона опублікувала архівне фото. 

На знімку майбутня зірка позує у віці 19 років. Вона одягнена у коричневий топ та постає перед камерою з довгим пишним каштановим волоссям. 


Лілія Ребрик у 19 років / Фото з інстаграм-сторіз

Тепер же Лілія Ребрик у зовсім іншому образі. Акторка має коротке біляве волосся, яке зазвичай вкладає прямо або у локони.


Лілія Ребрик / Фото з інстаграм-сторіз

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Автор: Марія Касій