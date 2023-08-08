Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Вона відповіла на запитання фанів.
До слова Разом майже півстоліття, – Лілія Ребрик показала батьків, які відсвяткували фланелеве весілля
Як виглядала Лілія Ребрик в юності
Користувачі мережі поцікавилися, який натуральний колір волосся в акторки-білявки. У відповідь вона опублікувала архівне фото.
На знімку майбутня зірка позує у віці 19 років. Вона одягнена у коричневий топ та постає перед камерою з довгим пишним каштановим волоссям.
Лілія Ребрик у 19 років / Фото з інстаграм-сторіз
Тепер же Лілія Ребрик у зовсім іншому образі. Акторка має коротке біляве волосся, яке зазвичай вкладає прямо або у локони.
Лілія Ребрик / Фото з інстаграм-сторіз
Архівні фото зірок
- Христина Решетник нещодавно опублікувала архівні фото з чоловіком. Це знімки 15-річної давності, зроблені під час перших побачень пари. Зіркова дружина розповіла про те, де вони познайомилися та як обговорювали ім'я сина.
- Камалія привітала чоловіка Мохаммада Захура з 68 днем народження. З цієї нагоди вона поділилась сімейними кадрами з архіву.
- Джамала продемонструвала архівне дитяче фото. Співачка розповіла, що цей кадр зробили за тиждень до того, як учнів мали фотографувати зі значками "жовтенят". Зірці пощастило — за кілька днів все розвалилося.