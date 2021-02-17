Успішна українська телеведуча поділилась новим знімком з прихильниками. Вона продемонструвала повсякденний образ у білосніжному худі.

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик мало не щодня ділиться з прихильниками новими фото. Цього разу вона показала стильний образ.

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Образ Лілії Ребрик

Знаменитість вирішила поділитися рідкісним селфі. Вона продемонструвала аутфіт, який чудово підійде на щодень. Лілія Ребрик позувала перед камерою в білосніжному худі з написом "Вселенна".

Образ телеведуча доповнила сріблястими сережками-підвісками з камінцями, що додавали витонченості. Зірка розпустила біляве волосся та вклала його пишними локонами, що зробили аутфіт більш жіночним.

На обличчі Лілія Ребрик зробила розкішний макіяж. Вона ідеально вирівняла тон обличчя тональним кремом, підкреслила очі рожевими тінями та чорними стрілками. На губах знаменитості красувався нюдовий блиск.

"Сьогодні день спонтанного прояву доброти! Звучить гарно і багатообіцяюче. Я ж насправді бажаю, щоб кожен день у вас був днем спонтанного прояву доброти. Щоб робили його за велінням серця, не хизувалися принесеним добром, не чекали особливих дат на календарі, бо ж добро – те, що йде з самої душі! Будьте добрими щодня, тоді світ точно стане кращим!" – поділилась Лілія Ребрик під фото.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях шанувальники поділилися враженнями від нового look телеведучої: