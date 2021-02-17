Успешная украинская телеведущая поделилась новым снимком с поклонниками. Она продемонстрировала повседневный образ в белом худи.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик чуть ли не ежедневно делится с поклонниками новыми фото. В этот раз она показала стильный образ.

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Образ Лилии Ребрик

Знаменитость решила поделиться редким селфи. Она продемонстрировала аутфит, который прекрасно подойдет на каждый день. Лилия Ребрик позировала перед камерой в белом худи с надписью "Вселенная".

Образ телеведущая дополнила серебристыми сережками-подвесками с камнями, которые придавали изящества. Звезда распустила светлые волосы и уложила их пышными локонами, которые сделали аутфит более женственным.

На лице Лилия Ребрик сделала роскошный макияж. Она идеально выровняла тон лица тональным кремом, подчеркнула глаза розовыми тенями и черными стрелками. На губах знаменитости красовался нюдовий блеск.

"Сегодня день спонтанного проявления доброты! Звучит красиво и многообещающе. Я на самом деле хочу, чтобы каждый день у вас был днем ​​спонтанного проявления доброты. Чтобы делали его по велению сердца, не красовались принесенным добром, не ожидали особых дат на календаре, потому что добро – то, что идет из самой души! Будьте добрыми ежедневно, тогда мир точно станет лучше!" – поделилась Лилия Ребрик под фото.



Лилия Ребрик / Фото с инстаграма Лилии Ребрик

В комментариях поклонники поделились впечатлениями от нового look телеведущей: