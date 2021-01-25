Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала новое фото, где продемонстрировала стильный образ. Также она поделилась мыслями о карантине и отметила, что ей очень не хватает тренировок в спортзале.

По всей Украине с 25 января завершился локдаун и начался общенациональный карантин. Лилия Ребрик поделилась мнениями относительно ограничений и опубликовала новое фото на личной странице в инстаграме.

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Новое фото Лилии Ребрик

Телеведущая показала новую фотографию из студии шоу "Утро с Украиной". Звезда предстала перед камерой в стильном образе. Она позировала в светло-голубых джинсах и ярко-розовом свитере. Наряд Лилия Ребрик соединила с бежевыми ботинками на массивной подошве.

Белокурые волосы она уложила в элегантную прическу, распустив и выпрямив их. Образ телеведущей завершил роскошный макияж. Лилия Ребрик накрасила глаза серебристыми тенями, а губы подчеркнула нюдовой помадой.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Лилия Ребрик о локдауне

Звезда написала под фото, что строгий карантин уже завершился, а потому она с семьей погружается в насыщенные рабочие будни.

Если говорить о карантинных ограничениях, то лично я мечтаю вернуться в спортзал. Это единственное место, которого мне очень не хватало на карантине,

- рассказала Лилия Ребрик.

Телеведущая отметила, что к остальным закрытым заведениям ее семья уже приспособилась. Ведь они не часто ходят в рестораны и ТРЦ. А те заведения, которые закрываются, семья Лилии Ребрик пытается поддерживать покупками онлайн. Так же в интернете они заказывают еду, продукты и одежду.

"Я все-таки за то, чтобы поберечь себя в этот не слишком легкий период жизни и как можно меньше посещать места, где много людей!" – подытожила Лилия Ребрик.