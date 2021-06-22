Лілія Ребрик показала літні розваги з донькою в басейні: яскраве фото

Українська телеведуча Лілія Ребрик літні вихідні проводить у власному заміському маєтку. На території вона вже поставила великий басейн, де насолодилася відпочинком разом із молодшою донькою Поліною.

Наразі телеведуча не поспішає відправлятися за кордон. Вихідні вона проводить на свіжому повітрі на території власного заміського маєтку.

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Літні розваги Лілії Ребрик

Оскільки на вулиці було дуже спекотно, Лілія влаштувала купання з донькою в басейні. Зіркова матуся зробила селфі, на якому зображена в купальнику. Волосся вона зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж. Також знаменитість похизувалася красивими сережками.

Маленька Поляна плавала позаду мами в червоному захисному крузі. Дівчина також була одягнена в купальник, а на голову одягнула світло-рожеву хустинку. Вони обоє мило усміхалися і смакували полуницями та черешнями.



Лілія Ребрик з донькою в басейні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Літній відпочинок українських зірок