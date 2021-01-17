Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик продовжує ділитися гарними фото. Вона продемонструвала новий образ у червоному пуховику та шкіряних штанах, що чудово підійде для прогулянки взимку.

Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик майже щодня ділиться з прихильниками новими знімками, чим активно розвиває свій інстаграм-акаунт. Днями зірка опублікувала там чергову світлину.

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Образ Лілії Ребрик

У підписі до фото Лілія Ребрик зазначила, що в Києві в неділю, 17 січня, -14 градусів. Але, незважаючи на це, вона вирушила на прогулянку морозяним містом разом із сім'єю.

Телеведуча вирішила зробити знімок на пам'ять про справжню зиму на вулицях міста. Вона була усміхнена та радісна. Лілія Ребрик обрала комфортний і теплий, але водночас стильний одяг.

Зірка позувала в чорних шкіряних штанах та білому светрі з гольфом. Зверху вона вдягнула яскраво-червоний пуховик. Вбрання Лілія поєднала з бежевими черевиками, червоною шапкою з синьою зіркою і чорними рукавичками. Образ доповнювала прямокутна сумка на сріблястому ланцюжку.

Волосся телеведуча зібрала під шапку. На обличчі вона зробила гарний макіяж, підкресливши очі темними тінями й нафарбувавши губи рожевою помадою.

Навіть справжня зима не втримала "Дику сімейку" вдома! Хоча б на 15 хвилини йдіть на вулицю подихати по-справжньому свіжим повітрям!

– закликала Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик на прогулянці / Фото з інстаграму Лілії Ребрик