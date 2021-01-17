Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик продолжает делиться красивыми фото. Она продемонстрировала новый образ в красном пуховике и кожаных брюках, что прекрасно подойдет для прогулки зимой.

Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик почти ежедневно делится с поклонниками новыми снимками, чем активно развивает свой инстаграм-аккаунт. На днях звезда опубликовала там очередную фотографию.

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Образ Лилии Ребрик

В подписи к фото Лилия Ребрик отметила, что в Киеве в воскресенье, 17 января, -14 градусов. Но, несмотря на это, она отправилась на прогулку по морозному городу вместе с семьей.

Телеведущая решила сделать снимок на память о настоящей зиме на улицах города. Она была улыбчива и радостна. Лилия Ребрик выбрала комфортную и теплую, но одновременно стильную одежду.

Звезда позировала в черных кожаных брюках и белом свитере с гольфом. Сверху она надела ярко-красный пуховик. Наряд Лилия соединила с бежевыми ботинками, красной шапкой с синей звездой и черными перчатками. Образ дополняла прямоугольная сумка на серебристой цепочке.

Волосы телеведущая собрала под шапку. На лице она сделала красивый макияж, подчеркнув глаза темными тенями и накрасив губы розовой помадой.

Даже настоящая зима не удержала "Дикую семейку" дома! Хотя бы на 15 минут идите на улицу подышать по-настоящему свежим воздухом!

– призвала Лилия Ребрик.



Лилия Ребрик на прогулке / Фото из инстаграма Лилии Ребрик