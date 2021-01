Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре показала шанувальницям свій домашній образ. Жінка продемонструвала, як навіть під час виконання побутових справ можна виглядати бездоганно.

Лілія Ребрик є прикладом для багатьох жінок. Ледь не щодня вона показує свій look of the day, надихає прихильниць на красиві аутфіти. Ведуча знає, як будь-де та будь-коли виглядати бездоганно, і вміло демонструє це. На особистій сторінці в інстаграмі Ребрик знову показала свій образ.

Домашній look Лілії Ребрик

Лілія Ребрик зробила яскраве фото на кухні власного заміського будинку. Вона, як завжди, щиро усміхалася і насолоджувалася часом, який проводить вдома.

Ведуча постала перед камерою в одязі, який чудово підійде для виконання домашніх справ. Лілія зображена на фото у спортивному костюмі сірого кольору, який складався зі светра з високою горловиною та штанів. Вбрання мало чорні вставки, що додавали йому особливого шарму.

На руці у знаменитості красувався годинник. Біляве волосся вона вклала у красиві локони, які гарно спадали на плечі. На обличчі Лілія зробила макіяж з акцентом на очах і ніжно-рожевим блиском на губах.



Домашній образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик