Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик після свят повернулася до роботи і продовжує показувати шанувальницям варіанти стильних образів. Знаменитість продемонструвала елегантний look, у якому постала перед камерами в ранковому ефірі.

Лілія Ребрик не припиняє диктувати тренди українським модницям. Вона продовжує показувати варіанти різноманітних аутфітів, якими зачаровує. На особистій сторінці в інстаграмі ведуча опублікувала серію світлин, де показала красиве зимове вбрання.

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У будь-яку пору року жінкам хочеться виглядати неперевершено. Лілія Ребрик не є винятком, тому вона завжди показує шанувальницям свої аутфіти і надихає їх на нові неординарні образи.

Зимовий look Лілії Ребрик

Для ранкового ефіру п'ятниці знаменитість обрала світлу сукню ніжно-блакитного кольору. Вбрання мало рожеві вставки, що додавали йому жіночності та елегантності. Сукня пошита з теплої тканини, тому чудово підійде для холодних зимових днів.

Look Лілія поєднала зі світло-рожевими туфлями-човниками на підборах. Серед аксесуарів образ знаменитості доповнювали красиві сережки з декоративними пір'їнами, що гармонійно поєдналися з вбранням. Біляве волосся красуня вклала в акуратні локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і рожевою помадою на губах.

Питання до вас: коли розбираєте ялинку? Бо я, зізнаюся, відтягую цей момент. От наскільки люблю процес прикрашання ялинки, настільки не люблю процес її прибирання. Як у вас із цим? Що робите, щоб на душі не було сумно?

– написала в публікації Ребрик.



Елегантний зимовий look Лілії Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Елегантний зимовий look Лілії Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик