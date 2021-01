Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз показала поклонникам свой домашний образ. Женщина продемонстрировала, как даже во время выполнения бытовых дел можно выглядеть безупречно.

Лилия Ребрик является примером для многих женщин. Чуть ли не каждый день она показывает свой look of the day, вдохновляет поклонниц на красивые аутфиты. Ведущая знает, как в любом месте и когда-либо выглядеть безупречно, и умело демонстрирует это. На личной странице в инстаграме Ребрик снова показала свой образ.

Смотрите также В светлом платье: Лилия Ребрик покорила элегантным образом – фото

Домашний look Лилии Ребрик

Лилия Ребрик сделала яркое фото на кухне собственного загородного дома. Она, как всегда, искренне улыбалась и наслаждалась временем, которое проводит дома.

Ведущая предстала перед камерой в одежде, которая прекрасно подойдет для выполнения домашних дел. Лилия изображена на фото в спортивном костюме серого цвета, который состоял из свитера с высокой горловиной и брюк. Наряд имел черные вставки, которые добавляли ему особого шарма.

На руке у знаменитости красовались часы. Белокурые волосы она вложила в красивые локоны, которые красиво ниспадали на плечи. На лице Лилия сделала макияж с акцентом на глазах и нежно-розовым блеском на губах.



Домашний образ Лилии Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик