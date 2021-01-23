Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре показала яскраві кадри зі своїм домашнім улюбленцем. Песика породи бішон фрізе сім'ї знаменитості подарувала Настя Каменських і він вже став справжнім членом родини. Лілія також розповіла, хто доглядає за собакою.

Лілія Ребрик на особистій сторінці в інстаграмі часто ділиться з шанувальниками цікавими історіями з особистого життя, показує варіанти стильних аутфітів. Зокрема, тепер у стрічці телеведучої з'являються також світлини з песиком, який з'явився у сім'ї зовсім недавно. Саме йому Лілія присвятила один із дописів.

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Лілія Ребрик з домашнім улюбленцем

Знаменитість вирішила зробити декілька яскравих зимових кадрів на подвір'ї власного заміського будинку. Вона постала перед камерою у красивій шубці, без макіяжу на обличчі. Серія ранкових фото неабияк сподобалася прихильникам. Та особлива увага була прикута до собачки Діксі, яку акторка тримала на руках.

У дописі Лілія зізналася, що дуже полюбила песика і неймовірно щаслива, що він є у їхній сім'ї. Також Ребрик поділилася, що Діксі – стовідсотково собака її старшої доньки Діани.

"Чесно, не очікувала, що дитина так за нею доглядатиме. Думала, тиждень, місяць, але не більше. Проте була дуже здивована і беру свої слова назад. Діана ставиться до Діксі з великою відповідальністю. Вона бере активну участь у житті наймолодшого члена нашої родини: виховує, водить до грумера, вигулює, стежить, аби Діксі не замерзла на вулиці, правильно одягає, витирає їй очі, розчісує. А ще у нас тепер взагалі немає іграшок на підлозі. А все тому, щоб Діксі випадково щось не проковтнула. Раніше, коли я вмовляла Діану прибрати, вона могла сказати "Це не я" і пройти повз. Тепер усе зникає з підлоги без зайвих слів і нагадувань. Єдиний мінус – Діксі теж дуже прив'язана до Діани. Коли вони вночі засинають, я навшпиньках йду в дитячу кімнату, беру Діксі, щоб хоча б трішки поніжитися з нею перед телевізором. Ми тепер без неї нікуди, Діксі завжди з нами. Це повноцінний член родини. Собаки – це любов", – написала в дописі Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик з домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик з домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик з домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму Лілії Ребрик