Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз показала яркие кадры со своим домашним любимцем. Песика породы бишон фризе семье знаменитости подарила Настя Каменских и он уже стал настоящим членом семьи. Лилия также рассказала, кто ухаживает за собакой.

Лилия Ребрик на личной странице в Инстаграме часто делится с поклонниками интересными историями из личной жизни, показывает варианты стильных аутфитов. В частности, теперь в ленте телеведущей появляются также фотографии с песиком, который появился в семье совсем недавно. Именно ему Лилия посвятила одно из сообщений.

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Лилия Ребрик с домашним любимцем

Знаменитость решила сделать несколько ярких зимних кадров во дворе собственного загородного дома. Она предстала перед камерой в красивой шубке, без макияжа на лице. Серия утренних фото изрядно понравилась поклонникам. Но особое внимание было приковано к собачке Дикси, которую актриса держала на руках.

В публикации Лилия призналась, что очень полюбила собачку и невероятно счастлива, что он есть в их семье. Также Ребрик поделилась, что Дикси – стопроцентно собака ее старшей дочери Дианы.

"Честно, не ожидала, что ребенок так за ним будет ухаживать. Думала, неделю, месяц, но не больше. Однако была очень удивлена и беру свои слова обратно. Диана относится к Дикси с большой ответственностью. Она принимает активное участие в жизни самого младшего члена нашей семьи: воспитывает, водит к грумеру, выгуливает, следит, чтобы Дикси не замерзла на улице, правильно одевает, вытирает ей глаза, расчесывает. А еще у нас теперь вообще нет игрушек на полу. А все потому, чтобы Дикси случайно что-то не проглотила. Раньше, когда я уговаривала Диану убрать, она могла сказать "Это не я" и пройти мимо. Теперь все исчезает с пола без лишних слов и напоминаний. Единственный минус – Дикси тоже очень привязана к Диане. Когда они ночью засыпают, я на цыпочках иду в детскую комнату, беру Дикси, чтобы хотя бы чуточку понежиться с ней перед телевизором. Мы теперь без нее никуда, Дикси всегда с нами. Это полноценный член семьи. Собаки – это любовь", – написала в публикации Лилия Ребрик.



Лилия Ребрик с домашним любимцем / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик с домашним любимцем / Фото из инстаграма Лилии Ребрик