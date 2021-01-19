Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик підкорила мережу романтичним кадром з чоловіком. Зірка позувала разом з коханим на снігу та щиро усміхалася.

Після того, як в Україні випав сніг, стрічки соціальних мереж наповнюються атмосферними зимовими світлинами. Не оминають увагою казкову погоду і знаменитості. Зокрема, Лілія Ребрик зробила яскравий знімок разом із коханим Андрієм Диким. Фотографію акторка поширила на особистій сторінці в інстаграмі.

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Лілія Ребрик є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона активно ділиться фотографіями у мережі, показує варіанти стильних образів та розповідає про події з життя. Зокрема, прихильників цікавить особисте життя знаменитості. Тому світлини, де Лілія позує з чоловіком чи доньками, користуються неабиякою популярністю серед її підписників.

Зимове фото Ребрик з чоловіком

Днями зірка насолодилася прогулянкою з чоловіком. Закохані відправилися на природу, де відпочили, подихали свіжим зимовим повітрям та насолодилися неймовірно красивими краєвидами.

Для поїздки Ребрик обрала чорні шкіряні лосини та червону куртку. Оскільки на вулиці було досить холодно, то на голову телеведуча одягнула яскраву шапку в тон верхнього одягу. Поєднала таке вбрання з теплими чоботами.

Андрій Дикий постав перед камерою у сірих штанах, чорній куртці, светрі з капюшоном та кепці. Яке чоловік обрав взуття не видно, оскільки його закрив сніг.

Андрій тримав дружину на спині, вони обоє раділи прекрасним моментам та щиро усміхалися. Така поїздка точно пішла на користь та подарувала багато позитивних емоцій.



Лілія Ребрик з чоловіком / Фото з інстаграму Лілії Ребрик