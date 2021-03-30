Лілія Ребрик підкорила запальним танцем з донькою: відео

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик проводить час на свіжому повітрі на подвір'ї власного заміського будинку. Після насиченого робочого дня вона влаштувала запальні танці зі старшою донькою Діаною.

Знаменита матуся оприлюднила відео, де показала, як танцює з донечкою. Лілія намагається якомога більше часу проводити з сім'єю і часто ділиться з прихильниками миловидними кадрами.

Варто побачити Лілія Ребрик позувала на подвір'ї заміського будинку разом із чоловіком: яскраві фото

Запальний танець Лілії Ребрик з донькою

Лілія Ребрик показала ролик, який зняла на подвір'ї власного заміського будинку, на тлі лісу. Вона постала перед камерою у зеленому спортивному костюмі та чорно-сріблястому пуховику. Волосся акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.

Маленька Діана позувала у рожевій спортивній кофті та чорній куртці. Також одягнула стильну шапку. Зіркова донька та її матуся виконали запальний танець, який підкорив шанувальників та підняв усім настрій.

За сторінкою Ребрик в інстаграмі стежать понад 700 тисяч користувачів мережі. Вони активно коментують таку публікацію та залишають багато компліментів на адресу дівчат.