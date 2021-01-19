Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик покорила сеть романтическим кадром с мужем. Звезда позировала вместе с любимым на снегу и искренне улыбалась.

После того, как в Украине выпал снег, ленты социальных сетей наполняются атмосферными зимними фотографиями. Не обходят вниманием сказочную погоду и знаменитости. В частности, Лилия Ребрик сделала яркий снимок вместе с любимым Андреем Диким. Фотографию актриса распространила на личной странице в инстаграме.

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Лилия Ребрик является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она активно делится фотографиями в сети, показывает варианты стильных образов и рассказывает о событиях из жизни. В частности, поклонников интересует личная жизнь знаменитости. Поэтому фотографии, где Лилия позирует с мужем или дочками, пользуются большой популярностью среди ее подписчиков.

Зимнее фото Ребрик с мужем

На днях звезда отправилась на прогулку с мужем. Влюбленные поехали на природу, где отдохнули, подышали свежим зимним воздухом и насладились невероятно красивыми видами.

Для поездки Ребрик выбрала черные кожаные лосины и красную куртку. Поскольку на улице было довольно холодно, то на голову телеведущая надела яркую шапку в тон верхней одежде. Соединила такой наряд с теплыми сапогами.

Андрей Дикий предстал перед камерой в серых брюках, черной куртке, свитере с капюшоном и кепке. Какую мужчина выбрал обувь, не видно, поскольку ее закрыл снег.

Андрей держал жену на спине, они оба радовались прекрасным моментам и искренне улыбались. Такая поездка точно пошла на пользу и подарила много положительных эмоций.



Лилия Ребрик с мужем / Фото из инстаграма Лилии Ребрик