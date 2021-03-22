Лілія Ребрик підкорила мережу чуттєвим фото з чоловіком

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик оприлюднила рідкісне фото з чоловіком. Вона зачарувала мережу чуттєвим та романтичним кадром.

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик, що нещодавно одужала від коронавірусу, поділилась з прихильниками новим фото. Зірка показала романтичний кадр з чоловіком Андрієм Диким.

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Фото Лілії Ребрик з чоловіком

Відоме подружжя зробило фото в одному із закладів, де відбувалось певне святкування, яке пара не розсекретила. Однак телеведуча запевнила, що воно відбувалося не у червоній зоні.

Лілія Ребрик радісно усміхалась, а її ніжно обійняв чоловік Андрій Дикий. Закохані дуже гармонійно виглядали разом, а їхні образи для застілля були парними, що додавало фото атмосферності.

Зокрема, Андрій Дикий приміряв білі штани та чорну класичну сорочку. Натомість Лілія Ребрик позувала у білій сорочці, одягненій на чорний топ, та в skinny-джинсах. Вбрання телеведуча поєднала із черевиками на високих підборах з леопардовим принтом.

Біляве волосся зірка вклала розкішними локонами та розпустила. На обличчі вона зробила гарний макіяж, що став вдалим завершенням аутфіту. Лілія Ребрик підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала насиченою червоною помадою.

Один білий – другий Дикий. Коли він сказав пошепки щось таке, що робить щасливою тільки тебе,

– підписала фото телезірка.



Лілія Ребрик з Андрієм Диким / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальники висловили захоплення новими фото Лілії Ребрик з чоловіком: