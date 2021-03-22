Лилия Ребрик покорила Сеть чувственным фото с мужем
Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик обнародовала редкое фото с мужем. Она очаровала сеть чувственным и романтичным кадром.
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно оправилась от коронавируса, поделилась с поклонниками новым фото. Звезда показала романтический кадр с мужем Андреем Диким.
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Фото Лилии Ребрик с мужем
Известные супруги сделали фото в одном из заведений, где происходило определенное празднование, которое пара не рассекретила. Однако телеведущая заверила, что оно происходило не в красной зоне.
Лилия Ребрик радостно улыбалась, а ее нежно обнял муж Андрей Дикий. Влюбленные очень гармонично смотрелись вместе, а их образы для застолья были парными, что добавляло атмосферности фото.
В частности, Андрей Дикий примерил белые брюки и черную классическую рубашку. Зато Лилия Ребрик позировала в белой рубашке, надетой на черный топ, и в skinny-джинсы. Наряд телеведущая соединила с ботинками на высоком каблуке с леопардовым принтом.
Белокурые волосы звезда уложила роскошными локонами и распустила. На лице она сделала красивый макияж, ставший удачным завершением аутфита. Лилия Ребрик подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила насыщенной красной помадой.
Один белый – второй Дикий. Когда он сказал шепотом что-то такое, что делает счастливой только тебя,
– подписала фото телезвезда.
Лилия Ребрик с Андреем Диким / Фото с инстаграма Лилии Ребрик
Поклонники выразили восхищение новыми фото Лилии Ребрик с мужем:
- Люблю вашу пару;
- Вы классные;
- Когда семья счастлива, все слова излишни;
- Красивые;
- Счастья и процветания вашей семье;
- Всегда приятно видеть искренние отношения и вашу взаимную любовь. Вы вызываете приятные эмоции.
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