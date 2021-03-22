Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик обнародовала редкое фото с мужем. Она очаровала сеть чувственным и романтичным кадром.

Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно оправилась от коронавируса, поделилась с поклонниками новым фото. Звезда показала романтический кадр с мужем Андреем Диким.

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Фото Лилии Ребрик с мужем

Известные супруги сделали фото в одном из заведений, где происходило определенное празднование, которое пара не рассекретила. Однако телеведущая заверила, что оно происходило не в красной зоне.

Лилия Ребрик радостно улыбалась, а ее нежно обнял муж Андрей Дикий. Влюбленные очень гармонично смотрелись вместе, а их образы для застолья были парными, что добавляло атмосферности фото.

В частности, Андрей Дикий примерил белые брюки и черную классическую рубашку. Зато Лилия Ребрик позировала в белой рубашке, надетой на черный топ, и в skinny-джинсы. Наряд телеведущая соединила с ботинками на высоком каблуке с леопардовым принтом.

Белокурые волосы звезда уложила роскошными локонами и распустила. На лице она сделала красивый макияж, ставший удачным завершением аутфита. Лилия Ребрик подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила насыщенной красной помадой.

Один белый – второй Дикий. Когда он сказал шепотом что-то такое, что делает счастливой только тебя,

– подписала фото телезвезда.

Лилия Ребрик с Андреем Диким / Фото с инстаграма Лилии Ребрик

Поклонники выразили восхищение новыми фото Лилии Ребрик с мужем: