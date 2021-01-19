Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик замилувала мережу зимовою фотографією. Вона постала перед камерою у красивому вбранні та показала сніговика, якого зліпила.

Поки в Україні справжня зима, і дорослі, і діти насолоджуються цією прекрасною порою. Вони катаються на лижах, санках, граються у сніжки, а також ліплять чудових сніговиків. Атмосферним кадром із зимових розваг на особистій сторінці в інстаграмі поділилася і Лілія Ребрик.

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Лілія Ребрик зліпила сніговика

Телеведуча після новорічно-різдвяних свят повернулася до роботи. Вона знову тішить глядачів своєю присутністю у ранковій програмі. Разом з командою "Ранку з Україною" Лілії вдалося зліпити гарного сніговика, з яким вона навіть зробила селфі.

Знаменитість постала перед камерою у бежевій шубці, шарфі та шапці. Біляве волосся красуня вклала в локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з коричневими тінями на повіках.

Ребрик щиро усміхалася, а позаду неї стояв гарний сніговик з червоним шарфом, морквою замість носа та відерком на голові. У зимового персонажа також була гілочка замість руки та красива рукавичка.

Ліпили, ліпили, так зате ж виліпити! Всім гарного тижня!

– написала Лілія в публікації.



Лілія Ребрик зі сніговиком / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Фоловерам знаменитості така світлина неабияк сподобалася, що вони зазначають у коментарях.