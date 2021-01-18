Лілія Ребрик замилувала мережу фотографією зі старшою донькою
Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре замилувала мережу сімейним фото. Вона оприлюднила фотографію, де позує разом із старшою донькою Діаною.
Новорічно-різдвяні свята Лілія Ребрик проводить у сімейному колі. На Різдво вона відправилася до батьків у Чернівці. Хоча зірка вже повернулася у Київ та до роботи, вона далі продовжує ділитися на особистій сторінці в інстаграмі знімками з тієї маленької подорожі та рідної домівки.
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Нове фото Лілії Ребрик з донькою
Знаменитість постала перед камерою зі старшою донькою Діаною на тлі красивої ялинки, яку прикрашали батьки. Дівчата сиділи на підлозі, щиро усміхалися і робили селфі на камеру нового смартфона, який тепер є у Діани.
Для такої домашньої зйомки Лілія обрала комфортне вбрання. Вона позувала у синьому костюмі, в якому ще раніше з'являлася на фотографіях. Біляве волосся акторка акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.
Діана ніжно притулилася до своєї матусі. Вона одягнула домашній костюм світло-фіолетового кольору, вуха прикрашали красиві сережки, а на обличчі у дівчинки сяяла усмішка. Також на руках донька Ребрик тримала домашнього улюбленця – песика породи бішон фрізе, якого подарувала Настя Каменських.
Лілія Ребрик з донькою / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
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