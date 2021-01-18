Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре замилувала мережу сімейним фото. Вона оприлюднила фотографію, де позує разом із старшою донькою Діаною.

Новорічно-різдвяні свята Лілія Ребрик проводить у сімейному колі. На Різдво вона відправилася до батьків у Чернівці. Хоча зірка вже повернулася у Київ та до роботи, вона далі продовжує ділитися на особистій сторінці в інстаграмі знімками з тієї маленької подорожі та рідної домівки.

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Нове фото Лілії Ребрик з донькою

Знаменитість постала перед камерою зі старшою донькою Діаною на тлі красивої ялинки, яку прикрашали батьки. Дівчата сиділи на підлозі, щиро усміхалися і робили селфі на камеру нового смартфона, який тепер є у Діани.

Для такої домашньої зйомки Лілія обрала комфортне вбрання. Вона позувала у синьому костюмі, в якому ще раніше з'являлася на фотографіях. Біляве волосся акторка акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.

Діана ніжно притулилася до своєї матусі. Вона одягнула домашній костюм світло-фіолетового кольору, вуха прикрашали красиві сережки, а на обличчі у дівчинки сяяла усмішка. Також на руках донька Ребрик тримала домашнього улюбленця – песика породи бішон фрізе, якого подарувала Настя Каменських.



Лілія Ребрик з донькою / Фото з інстаграму Лілії Ребрик