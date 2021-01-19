Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала сеть зимней фотографией. Она предстала перед камерой в красивом наряде и показала снеговика, которого слепила.

Пока в Украине настоящая зима, и взрослые, и дети наслаждаются этой прекрасной порой. Они катаются на лыжах, санках, играют в снежки, а также лепят замечательных снеговиков. Атмосферным кадром из зимних развлечений на личной странице в инстаграме поделилась и Лилия Ребрик.

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Лилия Ребрик слепила снеговика

Телеведущая после новогодне-рождественских праздников вернулась к работе. Она снова радует зрителей своим присутствием в утренней программе. Вместе с командой "Утра с Украиной" Лилии удалось слепить красиво снеговика, с которым она даже сделала селфи.

Знаменитость предстала перед камерой в бежевой шубке, шарфе и шапке. Белокурые волосы красавица уложила в локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках.

Ребрик искренне улыбалась, а позади нее стоял красивый снеговик с красным шарфом, морковью вместо носа и ведерком на голове. У зимнего персонажа также была веточка вместо руки и красивая перчатка.

Лепить, лепить, так зато вылепить! Всем хорошей недели!

– написала Лилия в публикации.



Лилия Ребрик со снеговиком / Фото с инстаграма Лилии Ребрик

Фолловерам знаменитости такая фотография очень понравилась, что они отмечают в комментариях.