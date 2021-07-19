Лілія Ребрик увесь вільний від роботи час проводить у заміському маєтку. Вона обожнює свій сад, город, подобається дбати про них. Зокрема влітку полюбляє ласувати різними ягодами.
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Домашні образи Лілії Ребрик
На фото, які оприлюднила телеведуча, вона показала декілька домашніх образів, яким надає перевагу влітку. Спершу Лілія позувала в білих шортах та яскравій помаранчевій сорочці. Волосся вона вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику. Довершила look сонцезахисними окулярами та довгими сережками.
Лілія Ребрик з донькою / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
На наступному знімку знаменитість позувала в жовтій блузці. Біляве волосся вона знову вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках.
Лілія Ребрик з донькою / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Також у спекотний літній день зірка позувала на камеру в костюмі лілового кольору, що складався з oversize футболки та шортів. Волосся вона зібрала в акуратний пучок ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Також Ребрик зробила повсякденний макіяж і одягнула довгі красиві сережки.
Лілія Ребрик з донькою / Фото з інстаграму Лілії Ребрик