Телеканалы уже активно готовятся к празднованию Дня Независимости и записывают программы и концерты. Ведущими одного из таких стали Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик и Владимир Остапчук.
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Популярная украинка позировала в компании известных мужчин, демонстрируя невероятно красивое и изысканное платье.
Новый look Лилии Ребрик
Ведущая предстала перед камерой в атласном молочном платье на запах. Наряд имел пышную юбку, тонкие бретели и соблазнительное декольте, что придавало образу женственности и нежности.
Такой look Лилии довершали длинные серьги с декоративными перьями, браслет и роскошные кольца. Белокурые волосы Ребрик визажисты собрали в пучок сзади, оставив лишь несколько прядей, которые красиво падали на лицо. Макияж знаменитости сделали насыщенным: веки накрасили светлыми блестящими тенями и добавили аккуратную черную стрелочку, а на губы нанесли красную помаду.
Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик и Владимир Остапчук / Фото из инстаграма ведущей
В комментариях под публикацией звезды сторонники оставляют немало комплиментов в ее адрес.
- "Какая красавица!"
- "Какая вы красивая! Эталон красоты!"
- "Лилия, как всегда, непревзойденная!"
- "Самая красивая и любимая ведущая!"
- "Фантастическая красавица!"