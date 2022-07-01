Лілія Подкопаєва вчить українську мову: "Я дуже хочу гарно розмовляти"

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва все життя була російськомовною. Зараз спортсменка бере уроки української мови, оскільки прагне добре володіти нею.

Повномасштабна війна Росії проти України нарешті змотивувала українців відмовитися від всього, що пов'язує з ворогами. І найголовніше в цьому списку – мова.

Вас може зацікавити Це моя найкраща подруга, – Лілія Подкопаєва про куму-зрадницю Ані Лорак

Лілія Подкопаєва перейшла на українську

Серед відомих людей України є багато тих, хто все життя розмовляв російською, звик до неї. Однак зараз намагається назавжди викинути цю мову зі свого життя. Ліліє Подкопаєва є саме однією з таких. Вона народилася і виросла в Донецьку, де більшість населення є російськомовним.

Зараз спортсменка перебуває у Сполучених Штатах Америки, де необхідно розмовляти англійською. Однак зірка наполегливо вчить українську мову. Для цього навіть має уроки з вчителем.

Зараз я займаюся з вчителем. Дуже хочу гарно розмовляти. Бо це наша українська мова,

– наголосила Подкопаєва.

Інтерв'ю Лілії Подкопаєвої: дивіться відео онлайн

Зірки переходять на державну мову

З початком повномасштабного вторгнення української мови стало набагато більше в публічному просторі. Відомі зірки, які до цього надавали перевагу російській, перейшли на рідну, українську. Серед них є: Алан Бадоєв, Андрій Бєдняков, Ірина Горова, Володимир Дантес, Олексій Дурнєв, Анна Трінчер, Дарія Квіткова та інші.

Більше тут Українська – крута: Дурнєв, Бєдняков, Трінчер, Дантес та інші переходять на державну мову