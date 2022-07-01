Повномасштабна війна Росії проти України нарешті змотивувала українців відмовитися від всього, що пов'язує з ворогами. І найголовніше в цьому списку – мова.

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Лілія Подкопаєва перейшла на українську

Серед відомих людей України є багато тих, хто все життя розмовляв російською, звик до неї. Однак зараз намагається назавжди викинути цю мову зі свого життя. Ліліє Подкопаєва є саме однією з таких. Вона народилася і виросла в Донецьку, де більшість населення є російськомовним.

Зараз спортсменка перебуває у Сполучених Штатах Америки, де необхідно розмовляти англійською. Однак зірка наполегливо вчить українську мову. Для цього навіть має уроки з вчителем.

Зараз я займаюся з вчителем. Дуже хочу гарно розмовляти. Бо це наша українська мова,

– наголосила Подкопаєва.

Інтерв'ю Лілії Подкопаєвої: дивіться відео онлайн

Зірки переходять на державну мову

З початком повномасштабного вторгнення української мови стало набагато більше в публічному просторі. Відомі зірки, які до цього надавали перевагу російській, перейшли на рідну, українську. Серед них є: Алан Бадоєв, Андрій Бєдняков, Ірина Горова, Володимир Дантес, Олексій Дурнєв, Анна Трінчер, Дарія Квіткова та інші.

Більше тут Українська – крута: Дурнєв, Бєдняков, Трінчер, Дантес та інші переходять на державну мову