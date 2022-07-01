Повномасштабна війна Росії проти України нарешті змотивувала українців відмовитися від всього, що пов'язує з ворогами. І найголовніше в цьому списку – мова.
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Лілія Подкопаєва перейшла на українську
Серед відомих людей України є багато тих, хто все життя розмовляв російською, звик до неї. Однак зараз намагається назавжди викинути цю мову зі свого життя. Ліліє Подкопаєва є саме однією з таких. Вона народилася і виросла в Донецьку, де більшість населення є російськомовним.
Зараз спортсменка перебуває у Сполучених Штатах Америки, де необхідно розмовляти англійською. Однак зірка наполегливо вчить українську мову. Для цього навіть має уроки з вчителем.
Зараз я займаюся з вчителем. Дуже хочу гарно розмовляти. Бо це наша українська мова,
– наголосила Подкопаєва.
Інтерв'ю Лілії Подкопаєвої: дивіться відео онлайн
Зірки переходять на державну мову
З початком повномасштабного вторгнення української мови стало набагато більше в публічному просторі. Відомі зірки, які до цього надавали перевагу російській, перейшли на рідну, українську. Серед них є: Алан Бадоєв, Андрій Бєдняков, Ірина Горова, Володимир Дантес, Олексій Дурнєв, Анна Трінчер, Дарія Квіткова та інші.
Більше тут Українська – крута: Дурнєв, Бєдняков, Трінчер, Дантес та інші переходять на державну мову