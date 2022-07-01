Полномасштабная война России против Украины, наконец, мотивировала украинцев отказаться от всего, что связывает с врагами. И самое главное в этом списке – язык.

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Лилия Подкопаева перешла на украинский

Среди известных людей Украины есть много тех, кто всю жизнь говорил по-русски, привык к ней. Однако сейчас пытается навсегда выбросить этот язык из своей жизни. Лилия Подкопаева является одной из таких. Она родилась и выросла в Донецке, где большинство населения является русскоязычным.

Сейчас спортсменка находится в Соединенных Штатах Америки, где необходимо говорить по-английски. Однако звезда упорно учит украинский язык. Для этого даже уроки с учителем.

Теперь я занимаюсь с учителем. Очень хочу красиво разговаривать. Потому что это наш украинский язык,

– подчеркнула Подкопаева.

Интервью Лилии Подкопаевой: смотрите видео онлайн

Звезды переходят на государственный язык

С началом полномасштабного вторжения украинского языка стало гораздо больше в публичном пространстве. Известные люди, которые до этого предпочитали русский, перешли на родной, украинский. Среди них: Алан Бадоев, Андрей Бедняков, Ирина Горова, Владимир Дантес, Алексей Дурнев, Анна Тринчер, Дарья Квиткова и другие.

Больше здесь Украинский – крутой: Дурнев, Бедняков, Тринчер, Дантес и другие переходят на государственный язык