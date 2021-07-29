Лілія Подкопаєва стала запрошеною суддею "Україна має талант"

З нагоди 30-річчя незалежності України на екрани вийде новий сезон проєкту "Україна має талант". Кожного ефіру до трійки суддів долучатиметься ще одна знаменитість. Першою запрошеною суддею стала Лілія Подкопаєва!

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва повернулась на Батьківщину зі США, аби відкрити в Україні нові таланти. Суддівський стіл вона ділить з зірковою трійкою суддів – Сергієм Притулою, Ксенією Мішиною та Євгеном Котом.

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Зйомки телекастингів уже стартували. 42-річна Лілія Подкопаєва об'єктивно й чесно оцінює учасників шоу "Україна має талант". Вона має неабиякий досвід суддівства, однак зізнається, що складно казати героям "ні".

"Як суддя міжнародного класу, я буваю досить сувора. Якщо я бачу, що людина помиляється, не можу поставити їй гарну оцінку", – пояснила спортсменка.

Щиро захоплююся сміливістю й талантом учасників! Кожному з них мені хотілося сказати "так". Повірте, вони вас здивують,

– поділилась Лілія Подкопаєва в інстаграмі.

Новий сезон шоу "Україна має талант"

До суддівського складу проєкту "Україна має талант" ввійшли – шоумен і громадський діяч Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина і танцівник Євген Кот, які перемогли в "Танцях з зірками".

Ведучим легендарної програми став багатодітний батько Григорій Решетник, а за лаштунками "Україна має талант" працюватиме співачка Jerry Heil, котра є новим диханням української музики.

Прем'єра ювілейного сезону талант-шоу запланована на осінь цього року.

Четвертий журі на "Україна має талант" постійно змінюватиметься. За суддівський стіл кликатимуть українців, яких вважають гордістю країни – олімпійських чемпіонів і зірок, завдяки яким прапор України підіймався на різних міжнародних аренах