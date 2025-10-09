Цікаво, що тему усиновлення у розмові з сином підійняла не Лілія, а Вадим, коли йому було лише 3 роки, пише Showbiz 24 з посиланням на інтерв'ю Марічки Падалко.

Одного разу жінка з сином їхали в машині й вони проїжджали повз дитячий будинок. Тоді Лілія почала розповідати хлопчику, що там живуть дітки, яких покинули батьки. У відповідь на це Вадим запитав: "А ти мене там знайшла?"

Подкопаєва зізнається, що була шокована. Вона не могла зрозуміти, чому дитина це запитує. Виявилось, що це мама спортсменки розповіла малюку про всиновлення.

Я тоді просто завмерла від почутого. Почала дивитися на людей у машині, хто це сказав. Потім ми приїхали додому, я намагалася змінити тему. А потім дізналася, що мама йому розповіла, що він усиновлений. Йому було три-чотири роки. І я зрозуміла, що вона зняла з мене тягар – мені не довелося проходити цей шлях самостійно,

– зізналась Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва з сином / Фото з інстаграму спортсменки

У родині зірки ніколи не робили таємниці з теми всиновлення. За її словами, хлопець завжди знав, що він названий син, та попри це ріс у постійній любові та підтримці. Лілія завжди казала йому, що зовсім не важливо те, хто його народив.

Я завжди казала: не важливо, хто тебе народив. Важлива любов, турбота, тепло. Генетика – до біса. Головне, щоб дитина відчувала, що її люблять,

– підкреслила олімпійська чемпіонка.

Сьогодні хлопець навчається у США. Він вступив в Технологічний інститут Джорджії.

Цікаво, що Вадим перебуває у тому самому кампусі, де у 1996 році жила українська збірна під час Олімпіади.

Подкопаєва навіть подякувала сину за те, що той зробив для неї такий подарунок, адже він "доторкнувся до її 1996-го".

Лілія Подкопаєва з сином / Фото з інстаграму спортсменки

Лілія також додала, що син ніколи не намагався знайти біологічних батьків. Ті добровільно відмовились від хлопця й навіть не прийшли на суд.

Вони не прийшли. Вони підписали всі документи одразу. Це боляче, але водночас показує, що доля все розставила правильно. Бо зараз я не уявляю життя без нього,

– відверто поділилась чемпіонка.

Раніше в інстаграмі Лілія Подкопаєва розповіла про своє рішення наважитись на усиновлення.

Що відомо про дітей Подкопаєвої?