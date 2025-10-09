Цікаво, що тему усиновлення у розмові з сином підійняла не Лілія, а Вадим, коли йому було лише 3 роки, пише Showbiz 24 з посиланням на інтерв'ю Марічки Падалко.
Може зацікавити Українська акторка відверто розповіла, чому вирішила завагітніти у 47 років
Одного разу жінка з сином їхали в машині й вони проїжджали повз дитячий будинок. Тоді Лілія почала розповідати хлопчику, що там живуть дітки, яких покинули батьки. У відповідь на це Вадим запитав: "А ти мене там знайшла?"
Подкопаєва зізнається, що була шокована. Вона не могла зрозуміти, чому дитина це запитує. Виявилось, що це мама спортсменки розповіла малюку про всиновлення.
Я тоді просто завмерла від почутого. Почала дивитися на людей у машині, хто це сказав. Потім ми приїхали додому, я намагалася змінити тему. А потім дізналася, що мама йому розповіла, що він усиновлений. Йому було три-чотири роки. І я зрозуміла, що вона зняла з мене тягар – мені не довелося проходити цей шлях самостійно,
– зізналась Подкопаєва.
Лілія Подкопаєва з сином / Фото з інстаграму спортсменки
У родині зірки ніколи не робили таємниці з теми всиновлення. За її словами, хлопець завжди знав, що він названий син, та попри це ріс у постійній любові та підтримці. Лілія завжди казала йому, що зовсім не важливо те, хто його народив.
Я завжди казала: не важливо, хто тебе народив. Важлива любов, турбота, тепло. Генетика – до біса. Головне, щоб дитина відчувала, що її люблять,
– підкреслила олімпійська чемпіонка.
Сьогодні хлопець навчається у США. Він вступив в Технологічний інститут Джорджії.
Цікаво, що Вадим перебуває у тому самому кампусі, де у 1996 році жила українська збірна під час Олімпіади.
Подкопаєва навіть подякувала сину за те, що той зробив для неї такий подарунок, адже він "доторкнувся до її 1996-го".
Лілія Подкопаєва з сином / Фото з інстаграму спортсменки
Лілія також додала, що син ніколи не намагався знайти біологічних батьків. Ті добровільно відмовились від хлопця й навіть не прийшли на суд.
Вони не прийшли. Вони підписали всі документи одразу. Це боляче, але водночас показує, що доля все розставила правильно. Бо зараз я не уявляю життя без нього,
– відверто поділилась чемпіонка.
Раніше в інстаграмі Лілія Подкопаєва розповіла про своє рішення наважитись на усиновлення.
Що відомо про дітей Подкопаєвої?
- У 2004 році спортсменка вийшла заміж за українського бізнесмена Тимофія Нагорного. Певний час вона не могла завагітніти, тому подружжя вирішило всиновити хлопчика. Коли проходила процедура усиновлення, то Лілія дізналась, що вагітна. Від усиновлення пара не відмовилась, а наприкінці 2006 року у подружжя народилась донечка Кароліна.
- Згодом пара розлучилась. У 2019 році олімпійська чемпіонка зустріла справжнє кохання. Її серце підкорив Ігор Дубінський, який понад 20 років проживає в Атланті. Спортсменка наважилась на переїзд до США, де народила доньку Евеліну.