Вікторія Білан-Ращук розповіла, що вагітність була запланованою. Вона поділилася деталями в інтерв'ю виданню OBOZ.UA, передає Showbiz 24.

До слова Наталка Денисенко чесно відповіла, чи отримує аліменти від Андрія Федінчика

Акторка розповіла, що вік (Вікторії – 47 років) не змусив її хвилюватися, адже дитина була бажаною.

Я зовсім не думала про вік, просто дуже хотіла дитину. Мені здається, навіть якби вагітність настала у 50, я б не вагалася. Наш хлопчик – бажана, планована дитина. Ми з чоловіком йшли до цього багато років,

– зізналась Вікторія Білан-Ращук.

Дружина Володимира Ращука додала, що повномасштабна війна трохи змінила їхні сімейні плани. Однак бажання стати батьками залишалось попри всі обставини.

Також Вікторія Білан додала, що не ставила на паузу кар'єру через свою вагітність. У неї був насичений робочий графік: зйомки у серіалі та фільмах.

"Я вважаю, що вагітність – це не хвороба. Навпаки, це період, коли хочеться жити сповна й максимально реалізовувати себе. У мене було відчуття, що з кожним днем з’являється ще більше внутрішньої енергії – і я просто кайфувала від того, що роблю", – зазначила акторка.

Нагадаємо, 5 жовтня Володимир Ращук та Вікторія Білан-Ращук удруге стали батьками. У подружжя народився син, якого назвали Ярема. Актор і військовий поділився першим фото з малюком на своїй сторінці.

Що відомо про Вікторію Білан-Ращук?