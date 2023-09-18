Мамина копія: Лілія Подкопаєва розчулила рідкісними кадрами з донькою в її 4-річчя
Джерело:Лілія Подкопаєва
Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва привітала молодшу доньку з днем народження. Вона поділилась рідкісними кадрами та розчулила мережу.
Українська спортсменка Лілія Подкопаєва опублікувала на особистій сторінці зворушливе відео. У ньому вона зібрала кадри з молодшою донькою Евеліною.
До слова Ірина Горова показала рідкісні фото з донькою та присвятила їй зворушливі слова у 26-річчя
Донька Лілії Подкопаєвої святкує день народження
На милих світлинах з домашнього архіву Подкопаєва продемонструвала, як проводить час Евеліна. Це відео олімпійська чемпіонка присвятила доньці з нагоди її дня народження. Дівчинці сьогодні виповнилося 4 роки.
Щасливі чотири роки. Безумовна любов,
– підписала ролик Лілія Подкопаєва.
Доньці Лілії Подкопаєвої виповнилось 4 роки: відео
Зворушливе відео розчулило фанів Лілії Подкопаєвої. Шанувальники вітають дівчинку та порівнюють її з зірковою мамою:
- "Так на маму схожа";
- "Матусина копія, рости здорова та щаслива";
- "Дуже схожа на маму, красунечка";
- "Маленька Ліля. Гарнюня";
- "Ліля, вітаю Вашу донечку з Днем народження! Нехай росте здоровою і щасливою дівчинкою під Мирним небом в добрі й любові! А Вам велика подяка за все, що робите для України і її народу".
Особисте життя Лілії Подкопаєвої
Українська гімнастка виховує трьох дітей. У шлюбі з донецьким бізнесменом у 2006 році Лілія Подкопаєва всиновила хлопчика Вадима (зараз йому 17 років). Наприкінці того самого року у подружжя народилась донька Кароліна.До слова, хрещеною матір'ю Кароліни є співачка-зрадниця Ані Лорак. За увесь час повномасштабного вторгнення артистка нічого не написала Лілії, хоч раніше вони були близькими подругами. За словами Подкопаєвої: "Мовчання буває дуже голосним".
У 2018 році Лілія Подкопаєва одружилась з бізнесменом Ігорем Дубинським, який понад 25 років живе в Атланті. Вони виховують доньку Евеліну.
Цього року Лілія Подкопаєва разом з чоловіком приїздила в Україну. Подружжя побувало у зруйнованому селі під Києвом.