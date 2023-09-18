Українська спортсменка Лілія Подкопаєва опублікувала на особистій сторінці зворушливе відео. У ньому вона зібрала кадри з молодшою донькою Евеліною.

До слова Ірина Горова показала рідкісні фото з донькою та присвятила їй зворушливі слова у 26-річчя

Донька Лілії Подкопаєвої святкує день народження

На милих світлинах з домашнього архіву Подкопаєва продемонструвала, як проводить час Евеліна. Це відео олімпійська чемпіонка присвятила доньці з нагоди її дня народження. Дівчинці сьогодні виповнилося 4 роки.

Щасливі чотири роки. Безумовна любов,

– підписала ролик Лілія Подкопаєва.

Доньці Лілії Подкопаєвої виповнилось 4 роки: відео

Зворушливе відео розчулило фанів Лілії Подкопаєвої. Шанувальники вітають дівчинку та порівнюють її з зірковою мамою:

"Так на маму схожа";

"Матусина копія, рости здорова та щаслива";

"Дуже схожа на маму, красунечка";

"Маленька Ліля. Гарнюня";

"Ліля, вітаю Вашу донечку з Днем народження! Нехай росте здоровою і щасливою дівчинкою під Мирним небом в добрі й любові! А Вам велика подяка за все, що робите для України і її народу".

Особисте життя Лілії Подкопаєвої

Українська гімнастка виховує трьох дітей. У шлюбі з донецьким бізнесменом у 2006 році Лілія Подкопаєва всиновила хлопчика Вадима (зараз йому 17 років). Наприкінці того самого року у подружжя народилась донька Кароліна.

До слова, хрещеною матір'ю Кароліни є співачка-зрадниця Ані Лорак. За увесь час повномасштабного вторгнення артистка нічого не написала Лілії, хоч раніше вони були близькими подругами. За словами Подкопаєвої: "Мовчання буває дуже голосним".

У 2018 році Лілія Подкопаєва одружилась з бізнесменом Ігорем Дубинським, який понад 25 років живе в Атланті. Вони виховують доньку Евеліну.

Цього року Лілія Подкопаєва разом з чоловіком приїздила в Україну. Подружжя побувало у зруйнованому селі під Києвом.