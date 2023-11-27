24 Канал розповість про шлях знаменитостей, які стали мамами після 40 років. Зараз вони насолоджуються материнством.

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Періс Гілтон

Світська левиця не раз зізнавалася про те, що мріє стати мамою. Вона й справді готувалась до цього, адже заморожувала яйцеклітини. Близько року минуло після її весілля з Картером Реумом, як зірка вперше стала мамою сина Фелікса. А днями Періс Гілтон оголосила, що на світ з'явилась її друга дитина. Ймовірно, що в обох випадках їй допомогла сурогатна мати.



Періс Гілтон з сином / Фото з інстаграму Періс Гілтон

Сальма Гаєк

Мексиканська та американська акторка певний час займалась лише своєю кар'єрою в Голлівуді, знімаючись у фільмах та серіалах. Та вже в березні 2007 сталися значні зміни в її особистому житті – зірка заручилась з французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно і завагітніла. У вересні Сальма стала мамою доньки Валентини – тоді актрисі був 41 рік.

Єва Лонгорія

Голлівудська акторка до нинішнього шлюбу була заміжньою двічі, але ці шлюби не тривали більше ніж 5 років. Знаменитість утретє вийшла заміж у 40 років – її обранцем став мексиканський бізнесмен Хосе Антоніо Бастон. Через два роки Єва Лонгорія вперше стала мамою, у неї народився син Сантьяґо Енріке.



Єва Лонгорія з сином / Фото з інстаграму Єви Лонгорії

Ніколь Кідман

Голлівудській зірці досі пригадують шлюб з Томом Крузом - пара одружилась у 1990 році. Ніколь вдавалося завагітніти, однак перша вагітність виявилась позаматковою, а друга закінчилась викиднем. Та 2006 року Ніколь вдруге вийшла заміж – обранцем став музикант Кіт Урбан.

Через два роки акторка вперше стала мамою та народила доньку Сандей Роуз. Вдруге зірці завагітніти не вдалося, тому донька Фейт Маргарет з'явилась на світ завдяки сурогатному материнству. Своїх дітей Ніколь Кідман старається не показувати.



Ніколь Кідман зі старшою донькою / Фото з інстаграму Ніколь Кідман

Наомі Кемпбелл

Знаменита супермодель вперше стала мамою не просто після 40, а у 50 років. Її не бачили вагітною, тому фани припустили, що Кемпбелл могла всиновити дитину або теж вдатися до сурогатного материнства. Та зірка заявила, що це "її дитина". Влітку цього року у Наомі народився син. Модель зізнавалась, що вік її зовсім не бентежить.

Я усім кажу – робіть це! Не вагайтесь,

– розповідала зірка.



Наомі з донькою / Фото Vogue