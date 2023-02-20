Лілія Подкопаєва побувала у зруйнованому окупантами селі під Києвом: фото на тлі згорілого танка

Українська спортсменк та гімнастка Лілія Подкопаєва, яка напередодні вперше приїхала в Україну з США після початку повномасштабної війни, показала нове фото. Зірка побувала у зруйнованому селі під Києвом.

Подкопаєва побувала у зруйнованому села під Києвом

Подкопаєва опублікувала кадри на тлі згорілого танка. Світлина була зроблена на Київщині у селі Дмитрівка, яке понищили російські окупанти.

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"Пройшов майже рік відколи російські війська вторглися в Україну 24 лютого 2022 року", – підписала фото олімпійська спортсменка.



Лілія Подкопаєва побувала у селі під Києвом / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва виросла в Донецьку. Там досі живуть її друзі та тренери, але з ними вона не спілкується з 2014 року. Спочатку ті не підтримали Майдан, а потім раділи "русскому міру". "Тому більше нічого близького в нас не може бути", – додала вона.

У коментарях шанувальники висловлюють свою ненависть до окупантів:

"Чорна дата. Підступні рашистські вбивці мають бути покарані".

"Україна переможе! Віримо, допомагаємо".

"Для мене, цей клятий лютий, вже цілий рік!"

"Дякую Вам за підтримку України! Нас не зламати! Слава нашим захисникам – героям ЗСУ! Слава нескореному і незламному народу України!"

"Lost my house there".

"А подружанька Ваша, Лорак, так і мовчить".

До слова, до повномасштабного вторгнення олімпійська чемпіонка дуже близько дружила зі співачкою Ані Лорак, яка також є хрещеною мамою її доньки. Однак через мовчання Лорак Подкопаєва перестала з нею спілкуватися.