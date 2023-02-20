Лілія Подкопаєва побувала у зруйнованому окупантами селі під Києвом: фото на тлі згорілого танка

20 лютого 2023, 14:33
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Лілія Подкопаєва

Українська спортсменк та гімнастка Лілія Подкопаєва, яка напередодні вперше приїхала в Україну з США після початку повномасштабної війни, показала нове фото. Зірка побувала у зруйнованому селі під Києвом.

Подкопаєва побувала у зруйнованому села під Києвом

Подкопаєва опублікувала кадри на тлі згорілого танка. Світлина була зроблена на Київщині у селі Дмитрівка, яке понищили російські окупанти.

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"Пройшов майже рік відколи російські війська вторглися в Україну 24 лютого 2022 року", – підписала фото олімпійська спортсменка.


Лілія Подкопаєва побувала у селі під Києвом / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва виросла в Донецьку. Там досі живуть її друзі та тренери, але з ними вона не спілкується з 2014 року. Спочатку ті не підтримали Майдан, а потім раділи "русскому міру". "Тому більше нічого близького в нас не може бути", – додала вона.

У коментарях шанувальники висловлюють свою ненависть до окупантів:

  • "Чорна дата. Підступні рашистські вбивці мають бути покарані".
  • "Україна переможе! Віримо, допомагаємо".
  • "Для мене, цей клятий лютий, вже цілий рік!"
  • "Дякую Вам за підтримку України! Нас не зламати! Слава нашим захисникам – героям ЗСУ! Слава нескореному і незламному народу України!"
  • "Lost my house there".
  • "А подружанька Ваша, Лорак, так і мовчить".

До слова, до повномасштабного вторгнення олімпійська чемпіонка дуже близько дружила зі співачкою Ані Лорак, яка також є хрещеною мамою її доньки. Однак через мовчання Лорак Подкопаєва перестала з нею спілкуватися.

Автор: Марія Бондар