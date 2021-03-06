Популярна українська телеведуча Лідія Таран у вихідний разом із донькою влаштувала прогулянку лісом. Знаменитість поділилася чарівними фото та відео.

Лідія Таран проводить вихідні на природі. Ведуча насолоджується часом, проведеним в лісі, куди відправилася разом із донькою.

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Лідія Таран з донькою в лісі

Зірка обожнює проводити час з донькою Василиною. Вони разом часто мандрують, вивчають нові місця, є справжніми подругами. У відео, які Лідія поширила в мережі, поділилася, що дівчинка просила її поїхати у ліс. Таран з задоволенням підтримала бажання доньки.

Для прогулянки ведуча обрала чорну спортивну кофту з капюшоном, жовту куртку та бордову шапку. Волосся Лідія забрала назад, а на обличчя не наносила косметику. Вона показала натуральну вроду та відпочила від щоденних макіяжів.

Таран не втратила нагоди зробити декілька яскравих кадрів, якими поділилася з 138-тисячною аудиторією підписників.

У мене медитація, в малої – левітація. Про весну в лісі ще не чули, сосни сказали приходити вкінці місяця,

– написала в публікації ведуча.

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Прихильники ведучої активно коментують її допис.