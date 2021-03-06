Популярная украинская телеведущая Лидия Таран в выходной вместе с дочерью устроила прогулку по лесу. Знаменитость поделилась волшебными фото и видео.

Лидия Таран проводит выходные на природе. Ведущая наслаждается временем, проведенным в лесу, куда отправилась вместе с дочерью.

Читайте также Ирина Федишин показала весенние развлечения с сыновьями: милые кадры

Лидия Таран с дочкой в ​​лесу

Звезда обожает проводить время с дочкой Василисой. Они вместе часто путешествуют, изучают новые места, являются настоящими подругами. В видео, которые Лидия распространила в сети, поделилась, что девочка просила ее поехать в лес. Таран с удовольствием поддержала желание дочери.

Для прогулки ведущая выбрала черную спортивную кофту с капюшоном, желтую куртку и бордовую шапку. Волосы Лидия забрала назад, а на лице не наносила косметику. Она показала натуральную красоту и отдохнула от ежедневного макияжа.

Таран не утратила возможности сделать несколько ярких кадров, которыми поделилась с 138-тысячной аудиторией подписчиков.

У меня медитация, у малой – левитация. О весне в лесу еще не слышали, сосны сказали приходить в конце месяца,

– написала в публикации ведущая.

Для просмотра фото и видео листайте вправо

Поклонники ведущей активно комментируют ее публикацию.