Андрій Бєдняков важко переживає втрату та знищення свого рідного міста росіянами. Поки на "Азовсталі" продовжується боротьба за останню не захоплену частину міста, вихідці Маріуполя згадують, як пройшло там їхнє дитинство та юність.

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Телеведучий не може згадати свої 3 найулюбленіші місця, як це попросив зробити Слава Дьомін, проте каже, що радий був би почути навіть сморід Маріупольського металургійного комбінату, де раніше працював.

Я навіть до комбінату Ілліча б свого пішов, там би погуляв і вдихав би цей сморід від заводу. Я був би найщасливішою людиною у світі. Я б навіть на своє місце роботи пішов і там би був щасливим. Я постійно гуляв вулицями міста, коли приїжджав, адже я обожнюю дивитись і спостерігати. Тому я б пройшов залюбки містом і неважливо, куди саме – центр, Драмтеатр, або лівий берег. Звичайно хочеться на "Азовсталь", піти на комбінат, по набережній пройтись,

– каже Бєдняков.



Андрій Бєдняков на набережній Маріуполя / Фото з інстаграму ведучого

За його словами, йому усього хочеться, і йому завжди подобався весь Маріуполь.

"Мені Маріуполь весь подобається. Звичайно, є якісь місця, які пов'язані з тобою більше чи менше. Найулюбленіше місто – це моя квартира, мій дім та двір. Стосовно свого району та вулиці, то я нічого не знаю. Тому що коли там були люди, я якусь інформацію ще отримував. Що там відбувається – я не знаю, хтось поїхав, а з кимось у мене немає зв'язку по цей день", – додав Андрій.

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