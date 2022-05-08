8 мая фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец празднует день рождения. Сегодня ему исполнилось 40 лет.

К слову Хочется пойти на "Азовсталь", как Бедняков вспоминает особенные для него места в Мариуполе.

У Сергея Танчинца – юбилей

По случаю дня рождения участники группы поздравили его с днем рождения. Но Сергей Танчинец призывает вместо подарка подписать петицию "Врятуйте Маріуполь".

У меня день рожденья сегодня! Сделайте подарок – подпишите петицию для людей, остающихся в Мариуполе! Заранее спасибо за приветствие и работу над петицией. Обнимаю каждого и каждую! Слава Украине!

– поделился музыкант.



Сергей Танчинец / Фото из инстаграма группы

Что известно о петиции "Спасите Мариуполь"

Активисты создали петицию на сайте Change.org. В документе они обратились к ООН и ее руководителю Антониу Гутеррешу.

Подписать петицию можно по ссылке.

Петиция требует срочно провести процедуру Extraction. Это означает эвакуацию всех гражданских, раненых, тел погибших и всех военнослужащих Украины из заблокированного россиянами Мариуполя.

Авторы документы призывают действовать очень быстро, поскольку время на "Азовстали" идет на минуты. Каждая секунда промедления может стоить потерь. В настоящее время петицию подписали около 550 тысяч человек. Следующая цель – миллион подписей.

Последние новости о Мариуполе