Зараз настав наш час, на KOZAK SYSTEM є величезний запит, – Іван Леньо

Гурт KOZAK SYSTEM має намір поїхати з концертами у низку країн, насамперед туди, де є багато українців. Адже на його музику нині є величезний запит.

Про це повідомив 24 каналу лідер гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо. Він зазначив, що на зароблені з кожного виступу гроші музиканти купуватимуть щось для українських захисників.

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"На KOZAK SYSTEM є величезний запит"

Леньо розповів, що гурт KOZAK SYSTEM планує поїхати, зокрема, в Америку, Канаду, Італію, Іспанію і Португалію. Загалом туди, де є багато українців, які чекають міцного накачування енергією.

Зараз на KOZAK SYSTEM, на нашу енергію, на музику – дуже величезний запит. Насамперед через те, що ми дуже щирі й чесні. Ми завжди такими були, просто зараз нарешті настав наш час,

– наголосив фронтмен гурту.

Він повідомив, що музиканти поїдуть туди власним коштом. Гурт KOZAK SYSTEM ніколи не зв'язувався щодо цього із державою, адже вона має чим, займатися, і найголовніше – це забезпечення Збройних Сил України.

Іван Леньо про гастролі KOZAK SYSTEM: дивіться відео

Гурт має гуманітарне шефство над багатьма бригадами

Леньо зазначив, що з кожного концерту KOZAK SYSTEM буде щось купувати для ЗСУ. Це не обов'язково будуть дрони, а можуть бути й тепловізори чи пікап. Гурт співпрацює з багатьма бригадами і знає комбригів персонально.

Я дуже добре знаю, що потрібно тій чи іншій бригаді. KOZAK SYSTEM має над ними таке собі гуманітарне шефство,

– сказав фронтмен гурту.

Тому, додав він, завжди буде що купувати для наших захисників.

Більше про діяльність гурту KOZAK SYSTEM під час війни

На початку весни лідер гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо долучився до допомоги біженцям. Він евакуйовував із гарячих точок дітей – у них перелякані обличчя.

Гурти ТНМК і KOZAK SYSTEM випустили спільний трек "Мамо". У ньому музиканти звернулися до матерів усіх українських захисників.

Лідер KOZAK SYSTEM Іван Леньо висловився про ексгастролерок Віру Брежнєву та Світлану Лободу, які нібито отямилися після 24 лютого. Він їм не вірить і на одну сцену з ними не стане.

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