Зараз настав наш час, на KOZAK SYSTEM є величезний запит, – Іван Леньо
Гурт KOZAK SYSTEM має намір поїхати з концертами у низку країн, насамперед туди, де є багато українців. Адже на його музику нині є величезний запит.
Про це повідомив 24 каналу лідер гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо. Він зазначив, що на зароблені з кожного виступу гроші музиканти купуватимуть щось для українських захисників.
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"На KOZAK SYSTEM є величезний запит"
Леньо розповів, що гурт KOZAK SYSTEM планує поїхати, зокрема, в Америку, Канаду, Італію, Іспанію і Португалію. Загалом туди, де є багато українців, які чекають міцного накачування енергією.
Зараз на KOZAK SYSTEM, на нашу енергію, на музику – дуже величезний запит. Насамперед через те, що ми дуже щирі й чесні. Ми завжди такими були, просто зараз нарешті настав наш час,
– наголосив фронтмен гурту.
Він повідомив, що музиканти поїдуть туди власним коштом. Гурт KOZAK SYSTEM ніколи не зв'язувався щодо цього із державою, адже вона має чим, займатися, і найголовніше – це забезпечення Збройних Сил України.
Іван Леньо про гастролі KOZAK SYSTEM: дивіться відео
Гурт має гуманітарне шефство над багатьма бригадами
Леньо зазначив, що з кожного концерту KOZAK SYSTEM буде щось купувати для ЗСУ. Це не обов'язково будуть дрони, а можуть бути й тепловізори чи пікап. Гурт співпрацює з багатьма бригадами і знає комбригів персонально.
Я дуже добре знаю, що потрібно тій чи іншій бригаді. KOZAK SYSTEM має над ними таке собі гуманітарне шефство,
– сказав фронтмен гурту.
Тому, додав він, завжди буде що купувати для наших захисників.
Більше про діяльність гурту KOZAK SYSTEM під час війни
- На початку весни лідер гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо долучився до допомоги біженцям. Він евакуйовував із гарячих точок дітей – у них перелякані обличчя.
- Гурти ТНМК і KOZAK SYSTEM випустили спільний трек "Мамо". У ньому музиканти звернулися до матерів усіх українських захисників.
- Лідер KOZAK SYSTEM Іван Леньо висловився про ексгастролерок Віру Брежнєву та Світлану Лободу, які нібито отямилися після 24 лютого. Він їм не вірить і на одну сцену з ними не стане.
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