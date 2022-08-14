Об этом сообщил 24 канала лидер группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо. Он отметил, что на заработанные с каждого выступления деньги музыканты будут покупать что-нибудь для украинских защитников.

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"На KOZAK SYSTEM есть огромный запрос"

Леньо рассказал, что группа KOZAK SYSTEM планирует уехать, в частности, в Америку, Канаду, Италию, Испанию и Португалию. В общем туда, где есть много украинцев, ожидающих крепкой накачки энергией.

Сейчас на KOZAK SYSTEM, на нашу энергию, на музыку очень огромный запрос. Прежде всего потому, что мы очень искренни и честны. Мы всегда такими были, просто сейчас наконец-то настало наше время,

– подчеркнул фронтмен группы.

Он сообщил, что музыканты поедут туда за свой счет. Группа KOZAK SYSTEM никогда не связывалась по этому поводу с государством, ведь у нее есть, заниматься, и самое главное – это обеспечение Вооруженных Сил Украины.

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Группа имеет гуманитарное шефство над многими бригадами

Леньо отметил, что с каждого концерта KOZAK SYSTEM будет что-то покупать для ВСУ. Это не обязательно будут дроны, а могут быть и тепловизоры или пикап. Группа сотрудничает со многими бригадами и знает комбригов персонально.

Я очень хорошо знаю, что нужно той или иной бригаде. KOZAK SYSTEM имеет над ними своеобразное гуманитарное шефство,

– сказал фронтмен группы.

Поэтому, добавил он, всегда будет что покупать для наших защитников.

Больше о деятельности группы KOZAK SYSTEM во время войны

В начале весны лидер группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо приобщился к помощи беженцам . Он эвакуировал с горячих точек детей – у них испуганные лица.

Группы ТНМК и KOZAK SYSTEM выпустили общий трек "Мамо" . В нем музыканты обратились к матери всех украинских защитников.

Лидер KOZAK SYSTEM Иван Леньо высказался об эксгастролерах Вере Брежневе и Светлане Лободе, якобы пришедших в себя после 24 февраля. Он им не верит и на одну сцену с ними не станет.

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