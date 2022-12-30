Вчора, 29 грудня, росіяни здійснили чергову терористичну атаку по Україні. Проте, ворогу не вдалося реалізувати всі свої плани, адже українська ППО стає все більш потужною.

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Крупін зіграв на скрипці під час ракетної атаки

Під час масованої ракетної атаки лідер гурту "Корупція" Михайло Крупін вирішив підтримати підписників. Він опублікував відео, на якому грає на скрипці гімн України.

Нехай воно летить, а ми будемо грати до перемоги,

– прокоментував Крупін.

Крупін зіграв на скрипці гімн України:

У коментарях розчулились через відео артиста:

"Світло в наших серцях";

"Слава повітряним силам";

"Міша, дякую! Тримаймося";

"Дякую, Ви можете струнами до душі";

"Справжній харків'янин";

"Ми могутній, сильний і незламний народ України".

Наслідки ракетної атаки 29 грудня