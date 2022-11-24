"Топив за українське ще до 2014": лідер Kalush згадав, як йому казали робити реп російською

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк поділився, які якості допомогли йому досягти успіху. Він згадав, що слухав завжди тільки себе.

Лідер гурту Kalush Orchestra дав інтерв'ю під час свого туру Америкою. Він розповів про популярність після Євробачення-2022 та працю над собою.

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Олег Псюк про те, що допомогло йому стати успішним

Фронтмен колективу поділився, що допомогло йому стати таким, як зараз. Він згадав, як ще до 2014 року йому радили читати реп російською, але він відмовлявся.

Наполегливість та працелюбність. Тому що я був тим, хто топив за український реп ще задовго до 2014 року. Коли мої друзі казали: "Якщо ти вже робиш якийсь реп, то роби його хоча б російською, як роблять усі". Це дуже мене бісило, і у мене була ціль: показати, що це все можливо,

– підкреслив Олег Псюк.

"Звичайно, потім багато людей почали перевзуватися, почали розуміти, було багато різних подій. Хоча досі є ще багато людей, які не усвідомили й продовжують слухати російське. Я слухав себе і своє серце".

Лідер Kalush Orchestra про популярність після Євробачення

Також фронтмен Kalush Orchestra зізнався, чи не боїться він втратити популярність, яку подарувало йому Євробачення й перемога на конкурсі.

Ми просто робимо те, що нам подобається. В мене немає цілі робити так, щоб всі казали: "Вау, Калуш!". Мені подобається робити те, що мені подобається, і подобається всій нашій великій команді. Якось воно так і ототожнюється, що воно подобається і людям,

– пояснив артист.

"В нас немає цілі бути кращими за когось іншого. В нас є ціль – робити класно, так, щоб коли іноземець почує українську музику, сказав: "Вау, Україна чудова"", – додав репер.