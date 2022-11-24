Лидер группы Kalush Orchestra дал интервью во время своего тура по Америке. Он рассказал о популярности после Евровидения-2022 и работе над собой.

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Олег Псюк о том, что помогло ему стать успешным

Фронтмен коллектива поделился, что помогло ему стать таким, как сейчас. Он вспомнил, как еще до 2014 года ему советовали читать рэп на русском, но он отказывался.

Настойчивость и трудолюбие. Потому что я был топившим за украинский рэп еще задолго до 2014 года. Когда мои друзья говорили: "Если ты уже делаешь какой-то рэп, то делай его хотя бы на русском, как делают все". Это очень меня бесило, и у меня была цель: показать, что это все возможно,

– подчеркнул Олег Псюк.

"Конечно, потом многие начали переобуваться, начали понимать, было много разных событий. Хотя до сих пор есть еще много людей, которые не осознали и продолжают слушать русское. Я слушал себя и свое сердце".

Лидер Kalush Orchestra о популярности после Евровидения

Также фронтмен Kalush Orchestra признался, не боится ли он лишиться популярности, подаренной ему Евровидением и победой на конкурсе.

Мы просто делаем то, что нам нравится. У меня нет цели делать так, чтобы все говорили: "Вау, Калуш!" Мне нравится делать то, что мне нравится и нравится всей нашей большой команде. Как-то оно так и отождествляется, что оно нравится и людям,

– объяснил артист.

"У нас нет цели быть лучше кого-то другого. У нас есть цель – делать классно, так, чтобы когда иностранец услышит украинскую музыку, сказал: "Вау, Украина замечательная"", – добавил рэпер.

Добавим, что лидер Kalush Orchestra также высказывался о заработках, значительно возросших после победы на Евровидении. Он отметил, что о доходах говорить рано и не ко времени, и вот почему: "Мы активно поддерживаем армию, кроме проведения благотворительных акций, самостоятельно выступаем благотворителями и закрываем потребности бойцов".