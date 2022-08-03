"Просто для розуміння": лідер "Корупції" показав фото автівок ЗСУ після обстрілів

Фронтмен гурту "Корупція" продовжує займатися волонтерством і відправляти авто для ЗСУ. Він показав, як виглядають машини після обстрілів і наголосив, що війна триває.

Лідер гурту "Корупція" Михайло Крупін з початку повномасштабного вторгнення активно займається волонтерством. Зазвичай артист відправляє автівки для ЗСУ, зокрема, передає їх на харківський напрямок.

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Міша Крупін показав фото автівок ЗСУ після обстрілів

Музикант в інстаграмі опублікував новий допис, в якому продемонстрував, наскільки автомобілі необхідні Збройним Силам. Він показав фото машин, які ледь цілі після обстрілів росіянами.

Хлопці надіслали світлини своїх корчів просто для розуміння. Кожен день вони потрапляють у піз**різ. Зараз моя мета зміцнювати якомога більше та швидше харківський напрямок, на цьому тижні ще один пікап поїде куди треба. Тому я збір не припиняю,

– поділився Міша Крупін.

. Михайло Крупін повідомив номер картки для тих, хто бажає йому допомогти та долучитися до збору на автівки для ЗСУ – 5168 7520 1529 3890.

"Друзі, розумію, що ви вже багато допомогли, але війна ще йде, ворог ще існує, а хлопцям потрібен транспорт постійно! Долучайтесь, робите репост, відмічайте нових людей під цим постом! Разом переможемо!" – додав артист.

Авто ЗСУ після обстрілів росіянами / Фото з інстаграму Михайла Крупіна