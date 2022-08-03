Лидер группы "Коррупция" Михаил Крупин с начала полномасштабного вторжения активно занимается волонтерством. Обычно артист отправляет автомобили для ВСУ, в частности, передает их на харьковское направление.

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Миша Крупин показал фото автомобилей ВСУ после обстрелов

Музыкант в инстаграмме опубликовал новое сообщение, в котором продемонстрировал, насколько автомобили необходимы Вооруженным Силам. Он показал фото машин, едва целых после обстрелов россиянами.

Ребята прислали фотографии своих коряг просто для понимания. Каждый день они попадают в пиз**рез. Сейчас моя цель укреплять как можно больше и быстрее харьковское направление, на этой неделе еще один пикап поедет куда следует. Поэтому я сбор не прекращаю,

– поделился Миша Крупин.

Обратите внимание. Михаил Крупин сообщил номер карты для тех, кто желает ему помочь и присоединиться к сбору на автомобили для ВСУ – 5168 7520 1529 3890.

"Друзья, понимаю, что вы уже много помогли, но война еще идет, враг еще существует, а ребятам нужен транспорт постоянно! Присоединяйтесь, делаете репост, отмечайте новых людей под этим постом! Вместе победим!" – добавил артист.

Авто ВСУ после обстрелов россиянами / Фото из инстаграма Михаила Крупина

Отметим, Вооруженным Силам также помогает Дмитрий Ступка, который тоже занимался отправкой автомобилей на фронт. Сначала актер помогал через благотворительный фонд своего покойного дедушки, а затем с товарищем открыл собственный.