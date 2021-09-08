За словами фронтмента гурту, він дуже спортивна людина, тому сумка у нього завжди великого розміру, куди вміщується усе на світі. Зокрема й спортивна уніформа, адже він у вільну хвильку намагається забігати в спортзал. Також там можна знайти набір "холостяка", якщо раптом його дружина вижене з дому: зубна щітка, перекус та набір зарядних пристроїв для телефону і смарт-годинника.

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Я не можу сказати, що я постійно на дієті, однак є декілька правил. Я не їм мучного і стараюся не вживати алкоголь, але з останнім грішу і попиваю час від часу ігристе,

– поділився співак.



Сергій Танчинець на "Люкс ФМ" / Скриншот з відео

Найцікавішими речами у сумці виконавця Сергія виявились гаманець та паспорт – документ Сергію хтось покусав, а от у гаманці можна нарахувати кілька тисяч гривень і копійки.

Зокрема Танчинець пожартував, уклавши договір з ведучим Славою Дьоміним, що той подарує йому ключі від свого BMW на його наступний день народження. Щоправда, лише самі ключі, без автомобіля.

Що ще можна знайти у сумці відомого співака, дізнавайся прямо зараз у новому шоу "Що в сумці у зірки?".

Сергій Танчинець в гостях у Слави Дьоміна: відео онлайн