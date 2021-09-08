По словам фронтмент группы, он очень спортивный человек, поэтому сумка у него всегда большого размера, куда помещается все на свете. В том числе и спортивная униформа, потому что он в свободную минутку пытается забегать в спортзал. Также там можно найти набор "холостяка", если вдруг его жена выгонит из дома: зубная щетка, перекус и набор зарядных устройств для телефона и смарт-часов.

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Я не могу сказать, что я постоянно на диете, однако есть несколько правил. Я не ем мучного и стараюсь не употреблять алкоголь, но в последнее грешу и попиваю время от времени игристое,

– поделился певец.



Сергей Танчинец на "Люкс ФМ" / Скриншот видео

Наиболее интересными вещами в сумке исполнителя Сергея оказались кошелек и паспорт – документ Сергею кто-то покусал, а вот в кошельке можно насчитать несколько тысяч гривен и копейки.

В частности Танчинец пошутил, заключив договор с ведущим Славой Деминым, что он подарит ему ключи от своего BMW на его следующий день рождения. Правда, только сами ключи, без автомобиля.

Что еще можно найти в сумке известного певца, узнавай прямо сейчас в новом шоу "Что в сумке у звезды?".

Сергей Танчинец в гостях у Славы Демина: видео онлайн